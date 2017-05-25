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Продолжают работу прямые телефонные линии
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23 Мая 2017 08:05

Продолжают работу прямые телефонные линии

Каждую субботу с 9 утра до полудня обратиться с вопросом можно к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Номера телефонов сейчас на вашем экране. Очередная связь - 27 мая.

  

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