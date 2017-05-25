Продолжают работу прямые телефонные линии

23 Мая 2017 08:05

Каждую субботу с 9 утра до полудня обратиться с вопросом можно к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Номера телефонов сейчас на вашем экране. Очередная связь - 27 мая.