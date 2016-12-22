Продолжают работу прямые телефонные линии

20 Декабря 2016 15:31

Между руководством и народом только линия - телефонная! Звонок в режиме реального времени может ускорить решение личных "горячих" вопросов. Такой возможностью жители столицы и Минской области могут воспользоваться и в эту субботу - 24 декабря. В мэрии на связь выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов.



В Минском областном исполнительном комитете жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного совета депутатов Иван Липницкий. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.