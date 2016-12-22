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Продолжают работу прямые телефонные линии
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20 Декабря 2016 15:31

Продолжают работу прямые телефонные линии

Между руководством и народом только линия - телефонная! Звонок в режиме реального времени может ускорить решение личных "горячих" вопросов. Такой возможностью жители столицы и Минской области могут воспользоваться и в эту субботу - 24 декабря. В мэрии  на связь выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно  с 9 до 12 часов. 
   
В Минском областном исполнительном комитете жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного совета депутатов Иван Липницкий.  Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.

 

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