28 Апреля 2017 19:11

Продолжается международный форум Федерации профсоюзов. Во второй день участники из 30 стран - среди них Куба, Китай и Бразилия - посетили мемориальный комплекс "Курган Славы" и Белорусский автомобильный завод.

На БелАЗе для гостей провели экскурсию по предприятию и познакомили с организацией условий труда на производстве. В Беларуси этой теме уделяют особое внимание. Ежегодно технические инспекторы проверяют готовность сельхозпредприятий к уборочной и посевной кампаниям, студенческие отряды и оздоровительные лагеря. За последние два года благодаря рейдовым группам технической инспекции труда ФПБ было устранено почти 20 000 нарушений.

Участники форума также посетили выставку спецодежды, разработанной специально для работников БелАЗа. А также смогли проверить ее огнеупорность.