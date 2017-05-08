9 Мая 2017 18:07

Продолжается масштабный праздник и в Минске. Все больше людей приходят на концерты и участвуют во флешмобах. Напомним, в столице работает около 30 праздничных площадок во всех без исключения уголках города. В центре – у Дворца спорта – продолжается концерт, музыка здесь будет звучать до 11 вечера. Там работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит Юлия Гризунт (прямое включение).

Здравствуйте. На самом деле, абсолютно неважно, какую точку на карте праздника выбрать – мои коллеги, работающие по всему городу, подсказывают, что скучно не будет нигде. Повсюду музыка, то и дело звучат поздравления. Главная площадка здесь, у Дворца спорта, уже больше похожа на отдельный маленький город в центре Минска. На 15 тысячах квадратных метров – не только большая сцена, где звучат знакомые военные песни и современные хиты, но и торговые ряды и даже спортивные соревнования.

Необычные – по силовому экстриму. Конкурс богатырей вызвал настоящий ажиотаж. К этому времени соревнования уже завершились, но тут точно есть еще что посмотреть, так что приглашаю всех присоединиться к празднованию. Впрочем, совсем не обязательно в центре города – флешмобы и акции, напомню, проходят в каждом районе.

Например, в Лошицком парке состоялся торжественный митинг у обелиска в честь воинов и партизан, погибших при освобождении Минска. Поколение победителей и наследники Великой Победы почтили память воинов минутой молчания.

Праздник ощущается во всем парковом комплексе. Самым маленькие белорусы стали участниками акции "Цветы Великой Победы". Сейчас продолжают свою работу тематические площадки. Это и фотозоны, множество спортивных локаций, полевая кухня, где желающих угощают солдатской кашей, и почта, где можно подписать открытку и лично поздравить ветерана. Праздничная программа здесь завершится поздно вечером.

Продолжается праздник и в других парках города. В Ботаническом саду, например, развернулся партизанский городок, где желающие могут посоревноваться в меткости и ловкости. Работают и фотозоны. Ко Дню Победы в самом цветущем парке подготовили тематические экскурсии.

В парке Горького прошли сразу несколько флешмобов: оркестровое дефиле и песни военных лет из уст самих ветеранов. Слова благодарности им звучат сегодня от каждого белоруса.

Праздник в Минске и по всей стране продолжается. И хотя День Победы – это еще и боль утраты, на улицы, чтобы поблагодарить тех, кто сражался за мирное небо, вышли тысячи белорусов. Пожалуй, каждая семья в нашей стране может рассказать историю о своем герое и его подвиге – отцы, деды и прадеды уходили на войну, чтобы сегодня мы могли сказать гордо "С Днем Победы!".