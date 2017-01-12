10 Января 2017 15:18

Они согреют в самые колючие морозы. Продажи валенок на одном из предприятий Минской области увеличились почти вдвое. Такая обувь сейчас не только сохраняет древние традиции шаповальства, но и становится модной. Даже в минус 30 белорусские валенки греют жителей Европы, Канады, Америки и России. Теплую пару для себя нашел и Ян Пашкевич.

Почти 40 этапов производства, и на каждом его мнут, прессуют или даже бьют - такой действительно спартанский путь от овечьей шерсти до готового изделия на этом предприятии преодолевает каждый валенок. Но подобные испытания только закаляют будущую обувь - от такого, на первый взгляд, грубого обхождения миллионы ворсинок овечьей шерсти сцепляются в единое крепкое полотно.

На конвейере делают рулоны для валенок, вот так обувь выглядит на одном из первых этапов производства. Потом эта обувь значительно уменьшится размерами.

Изготавливают такие огромные носки почти целиком вручную. Без единого шва изделие приобретает форму ноги.

После пушистый сапог окончательно растягивают, высушивают и причесывают - шлифуют, чтобы удалить все лишние волоски.

Такой носок получается достаточно плотным, чтобы не пропускать воду, и в то же время имеет хорошую вентиляцию: уютно в нем будет как на морозе, так и в теплом помещении. При этом простой, как валенок, эту обувь не назовешь: к сапогам клеят подошву, отделывают их мехом и национальным орнаментом.

Всего на предприятии в валенках олицетворяют свыше 30 дизайнерских решений.

Хотя производство и достаточно метеозависимое, но даже летом валенки не исчезают с витрин, нередко их приобретают в качестве домашних тапок. Для зимы же есть своя формула успеха: чем ниже температура за окном, тем более растут продажи. Например, только за прошедшую неделю они увеличились почти вдвое.