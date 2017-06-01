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1 Июня 2017 10:30

Пробка на перекрестке у цирка. Не работает светофор

На пересечении улицы Я. Купалы и проспекта Независимости не работает светофор. Регулировщика нет. Образовались пробки в двух направлениях.

  

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