Про новую экспозицию Музея истории ВОВ расскажут на онлайн-конференции на сайте tvr.by

23 Февраля 2017 07:10

Место, где хранится история и где она оживает. В День защитников Отечества руководство Музея истории Великой Отечественной войны расскажет, как обновляется экспозиция комплекса, где находят новые артефакты и какой путь проходит находка перед тем, как оказаться на выставочной полке. Задайте свой вопрос на tvr.by в разделе "Онлайн-конференции". Трансляцию смотрите сегодня в 11 часов на сайте Белтелерадиокомпании.