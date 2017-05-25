Призы 33 тура игры "Удача в придачу!" нашли своих обладателей

22 Мая 2017 21:36

Талант, помноженный на работоспособность, залог успеха. Что отнюдь не отрицает и немного везения. "Удача в придачу!" уже подарила своим покупателям квартиры, автомобили, крупные денежные призы и путешествия в страну мечты. В 33 туре очередные ключи от новой квартиры около "Минск-Арены" получила семья Жук из города Березы Брестской области. Апартаменты на 22 этаже стали подарком на день рождения. В продуктовой корзинке именинницы оказался товар удачи, который и принес победу в розыгрыше.

Жанна Жук, победительница 33-го тура игры "Удача в придачу!": "Суббота, мой день, мой праздник, мы с мужем ждем гостей, и тут звоночек. Потом все как в тумане, куча звонков, уже с квартирой поздравляют. Вы знаете, место шикарное, рядом "Минск-Арена", Ждановичи, Минское море. Мечтать об этом люди только могут, а у нас все это произошло".

Сегодня в столичный торгово-развлекательный центр "Е-сити" за своими призами приехали победители 33-го тура. Два внедорожника, два крупных денежных приза по 20 тысяч белорусских рублей каждый и первую путевку на двоих в Тунис выиграли семьи из Минска, Хойников, Речицы и Вилейки.

Наталья Боярина, победительница 33-го тура игры "Удача в придачу!":

"Позвонил Тео, я была дома, и объявил мне о моем выигрыше - сумма 20 тысяч. Планируем потратить на погашение кредита по жилью (недавно мы приобрели квартиру), и, возможно, съездить на отдых в теплые страны".

Людмила Декович, победительница 33-го тура игры "Удача в придачу!":

"Если совершаем крупные покупки, то оформляем е-доставку. Так и в этот раз. Естественно, все мое окружение было шокировано. Никто не поверил, но когда я получу машину, все побегут в Евроопт".

Евроопт уже разыграл путевки на двоих на курорты Турции, Египта и Греции. Специальный приз этого тура - отдых на берегу Средиземного моря на севере Африканского континента - в Тунисе.

Тем временем стартовал 34-й тур игры: на кону 14-я квартира в Минске, два внедорожника, тысячи денежных призов и не только...

Андрей Зубков, гендиректор сети магазинов "Евроопт":

"Своих счастливчиков ожидает 40 путевок на двоих - на этот раз в Марокко. В этот раз будут разыграны 2 тысячи билетов на концерт Лепса, который состоится на "Славянском базаре в Витебске".

Еще одна новость от Евроопта, которая, вероятно, порадует маленьких покупателей - возвращение бонстиков. Коллекцию из 24 новых героев можно успеть собрать до 11 июня.