Приятные сюрпризы от Евроопта не заканчиваются

20 Февраля 2017 19:26

Услышать хиты любимых исполнителей можно абсолютно бесплатно, если верить в удачу. 11 тысяч покупателей крупнейшей торговой сети страны - они же, самые активные участники игры "Удача в придачу!" - получили бесплатные пригласительные на концерт российской исполнительницы Валерии и нашего Дмитрия Колдуна. Шоу в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина состоялось в "Минск-Арене".

Рассказывает Дарья Тарасова: Возможность попасть на концерт была у каждого покупателя Евроопта. Розыгрыш проходил в два этапа. Сначала пригласительные на шоу получили те, кто на протяжении трех туров игры сумел набрать 60 и более игровых кодов. Таких активных игроков набралось около семи с половиной тысяч человек. Остальные - это участники игры “Удача в придачу!”, которые сумели вскочить в "последний вагон" и за неделю набрали 40 и более игровых кодов.

Специальным гостем концерта от Евроопта стала народная артистка России, певица Валерия. Исполнительница не раз выступала на нашей арене и уже работала с Президентским оркестром. На этот раз она привезла программу, которую с триумфом представила в лондонском "Альберт-холле". Не обошлось и без музыкальных премьер, а также всеми любых хитов. На белорусской площадке Валерия исполнила два десятка песен и несколько композиций на бис.

Белорусских меломанов ожидал и перформанс от исполнителя, который знаком всем еще со времен песенного конкурса "Евровидение". Дмитрий Колдун спел под гитару и аккомпанемент Президентского оркестра. Шоу от Евроопта оказалось масштабным - три часа живого звука от лучших музыкантов.

Ну, а Евроопт продолжает радовать своих покупателей. Так, 11 февраля стартовал 27-й тур "Удачи в придачу". На кону 30 тысяч денежных сертификатов , три новых автомобиля Hyundai Сreta и уже 7-я квартира в престижном жилом комплексе "Маяк Минска", рядом с Национальной библиотекой. 25 февраля "Удача в придачу!", отпразднует день рождения. Марафону щедрых подарков от сети "Евроопт" исполнится ровно год.