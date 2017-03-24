Общество
25 Марта 2017 12:07
Присоединяйтесь к акции "Час Земли" и отключайте свет на один час
Акция "Час Земли" проходит сегодня по всему миру. "Меняй себя, а не планету" - ее девиз. В Минске с 20.30 до 21.30 погаснут главные проспекты столицы - архитектурная подсветка жилых домов и административных зданий будет отключена на столичных проспектах Независимости, Победителей, Партизанском, Притыцкого. Погаснут также огни на Национальной библиотеке, подсветка зданий торговых центров, университетов и кафе, памятников архитектуры.
Минприроды Беларуси призывает белорусов присоединиться к акции и отключить свет на один час - с 20.30 до 21.30.
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