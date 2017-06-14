Приобрести проездные билеты в столичном метрополитене стало проще

15 Июня 2017 15:20

В подземке появился первый терминал по продаже жетонов. Его разместили на одной из самых загруженных станций - "Площади Ленина". Аппарат принимает монеты и купюры. Есть электронные подсказки на русском и английском языках. Сейчас приспособление работает в тестовом режиме. Если оно будет востребовано у пассажиров, такие системы установят на всех станциях метро.

Игорь Дадалко, начальник службы движения Минского метрополитена:

"В первую очередь это связано с тем, чтобы ускорить процесс обслуживания пассажиров. Была выбрана станция "Площадь Ленина", это станция с самым большим пассажиропотоком. Мы хотим посмотреть, каким спросом он будет пользоваться. При необходимости усовершенствовать конструкцию, чтобы потом можно было его тиражировать".

В конце июня метрополитен переходит на летний режим работы. Интервал движения поездов увеличится. Станции будут закрывать раньше - в 0:40.