Принимать внутривенно антибиотики необходимо в стационарах в присутствии медработника

25 Января 2017 15:00

Такое мнение высказал вице-премьер Василий Жарко на итоговой коллегии Минздрава, комментируя случаи развития анафилактического шока у белорусов после введения цефтриаксона.

Напомним, за неделю в стране зафиксировано сразу три подобные реакции на антибиотик, смешанный с лидокаином. Однако утверждать, что препарат некачественный, причин нет, более того, точно не установлено, были ли это аллергические реакции на цефтриаксон или лидокаин.

Кроме того, во время коллегии обсудили не только проблемные вопросы, но и достижения сферы зравоохранения за прошлый год. Так, Беларусь занимает первое место в мире по доступности медпомощи. Кроме того, страна впервые вышла на естественный прирост. На протяжении нескольких лет у нас нет эпидемии гриппа, благодаря большому проценту людей, прошедших вакцинацию. Высокие показатели и в борьбе с мировой проблемой ВИЧ/СПИД — ВОЗ отмечает - в Беларуси ликвидирована передача вируса от матери к ребенку. С каждым годом растет количество высокотехнологичных операций.

На итоговую коллегию в столицу приехали представители всех медорганизаций страны. А отечественные предприятия по производству медпрепаратов и техники представили свои лучшие разработки.