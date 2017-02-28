28 Февраля 2017 18:45

Прилетайте в Беларусь - молодежь страны приглашает зарубежных гостей активно пользоваться возможностью безвизовых путешествий в Беларусь. Символом гостеприимства уже стали креативные скворечники для крылатых путешественников. Белорусский союз молодежи даже начал онлайн-фото-эстафету с новым талисманом безвизового туризма. Чтобы ее подхватить, надо построить скворечники, украсить их национальными орнаментами и гостеприимными словами для туристов, а фотоснимки разместить в Интернете с хэштегом "Прилетайте в Беларусь".

К акции авторские комфортабельные апартаменты для крылатых туристов уже смастерили министр образования Игорь Карпенко, а также первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

Ярко отделанные птичьи домики будут появляться на деревьях в парках, около школ и в других популярных среди крылатых путешественников местах. Всего во время акции планируется построить несколько сотен квартир для крылатых семей.