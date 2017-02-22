Приемы граждан на местах проходят по всей стране

21 Февраля 2017 21:07

Очевидно, что за последнее десятилетие бизнес-климат в нашей стране заметно потеплел: это и дебюрократизация, и упрощение регистрации, и принцип "Одно окно", и либерализация, льготы в провинции. Государство идет навстречу тем, кто трудится, честно зарабатывает и дает возможность заработать другим, приносит пользу стране. Как следствие - создание новых предприятий и новых рабочих мест. Все это стимулирует рынок труда Беларуси. Это и главная задача Декрета №3 – вовлекать в официальную деятельность белорусов и участвовать в финансировании госрасходов. По всей стране сбор уже уплатили более 54-х тысяч граждан. Да, процесс для Беларуси новый, вносятся и коррективы. К каждому подход индивидуальный. Навстречу пошли тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Возникают и спорные моменты. И их продолжают активно решать.

Руководство Администрации, помощники Президента – главные инспекторы в регионах принимают граждан на местах. Такие приемы проходят по всей стране. Они состоятся 23-го и 24-го февраля. Записаться на прием можно и по телефонам местных исполкомов. В субботу в каждом районе столицы будет работать руководство Мингорисполкома и администраций районов.

Декрет № 3 был подписан почти два года назад. В его доработке мог принять участие каждый на личном приеме на местах, через обращения, прямые телефонные линии или с помощью своего депутата. В итоге уже с учетом всех поправок уведомления о необходимости уплаты сбора получили около 470 тысяч человек. Заявления от тех, кто оказался в трудной ситуации и по объективным причинам не может уплатить сбор, каждый день рассматривают специальные комиссии.

Заявки на освобождение от уплаты сбора в комиссии поступают сотнями. Процент положительных решений в каждом регионе разный, но если подвести данные под общий знаменатель, получим, что удовлетворяется примерно каждая четвертая такая просьба.

Только в Минской области освобождены от уплаты сбора более 200 человек. Самый распространенный способ рассказать о своей тяжелой ситуации — через службу "Одно окно". В столице этой возможностью пользуется большинство заявителей. А сами комиссии уже составили и свой негласный рейтинг положительных решений.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района г. Минска:

"Все больше поступает заявлений от граждан, осуществляющих уход за своими престарелыми родителями. Часты ситуации, когда обращаются девушки, которые в 2015 году не работали, но были беременны в тот период. Ну и, конечно, мы стараемся помочь тем молодым гражданам, которые в 2015 году закончили высшие учебные заведения и которые дальше пошли учиться или работать".

Под одну из этих категорий попадает и ситуация Вероники Чистяковой. Позади – сложная беременность. Вероника обратилась в комиссию своего района. Узнала о необходимых документах и через два дня вернулась с полным комплектом. Вердикт вынесли всего за несколько минут: от уплаты сбора освободить.

Каждую ситуацию в комиссиях рассматривают индивидуально. Прием проводят и депутаты. Например, сегодня в Слониме на повестке сразу несколько случаев.

Только здесь в комиссию поступило больше сотни обращений – 65 человек уже освобождены от уплаты сбора. Еще 10 выплатят половину суммы. И все эти деньги будут работать на человека. Например, вот так: брестский Дом ветеранов финансируется из госбюджета. Уже 20 лет Василий Погорелов живет здесь, в отдельной квартире. Таких, как он, фронтовиков осталось немного. Всего в социальном доме проживают 120 человек, которые нуждаются в заботе государства. Это ветераны войны и труда, а также инвалиды.

Альбом с семейными фотографиями - это по сути все, что осталось у ветерана из прошлого. О времени до войны, о родителях и о братьях. Василий Филиппович - участник Курской битвы, минометчик. Был серьезно ранен, но выжил. Сегодня ветерану 95.

Ну а современную историю пишем и корректируем мы сами – кто еще может быть освобожден от уплаты сбора?

Для удобства навигации в законодательных нюансах сегодня был опубликован путеводитель по Декрету № 3. Его можно найти на Национальном правовом портале. Ну а условия, прописанные в декрете, уже стали железным аргументом для более чем 50-ти тысяч граждан. Именно столько человек уже оплатили сбор.

Извещения могут прийти и в ближайшие дни. В таком случае штрафные санкции на получателя распространяться не будут. На оценку ситуации и принятие решения в любом случае предоставляется тридцать дней. Все это время по всей стране будут работать специальные комиссии.