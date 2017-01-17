Приемная кампания - 2017. Принципиальных отличий не будет

16 Января 2017 15:09

Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сообщил начальник управления высшего образования Министерства образования.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси: "Те изменения, которые внесены в правила приема для абитуриентов, которые поступают в учреждения высшего образования, в учреждения среднеспециального образования, они, в первую очередь, ориентированы на расширение возможностей для выбора абитуриентов. Для того, чтобы они могли более четко определиться со своей будущей профессией, со своей будущей профессиональной траекторией. В то же время предусмотрено и соблюдение интересов заказчиков кадров, которые работают для развития всех отраслей нашей экономики".

Среди нововведений - прием в педвузы на дневную бюджетную форму по результатам собеседования, возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Текстовую версию и видеотрансляцию онлайн-конференции смотрите на сайте tvr.by.