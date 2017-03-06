Прием по случаю Дня женщин от супруги главы МИДа

Общество
6 Марта 2017 14:45
Прием по случаю Дня женщин от супруги главы МИДаКрасивая традиция. Сегодня в Минске по случаю Дня женщин состоялась ежегодная встреча супруги Министра иностранных дел Беларуси Веры Поляковой-Макей с супругами глав дипломатических миссий и представительств международных организаций (аккредитованных в нашей стране).
В этом году мероприятие провели в Национальном центре современных искусств. Для прекрасных дам - знакомство с продукцией ювелирных предприятий Беларуси, парфюмерная мастерская и показ коллекции современных отечественных дизайнеров.
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