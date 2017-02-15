Прием граждан прошел в Витебске

16 Февраля 2017 15:06

Более пяти часов общения и почти полсотни человек. Прием граждан в Витебске провел помощник Президента Беларуси - главный инспектор по Витебской области Александр Позняк. Практически все пришли за тем, чтобы получить разъяснения по нормам третьего декрета. Некоторые жизненные ситуации, и с этим соглашался помощник Президента, действительно попадают в разряд сложных. Таким людям рекомендовали обратиться в органы местной власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора. Но были и те, кому пришлось еще раз объяснить, что нежелание работать - дело личное, но уплата налогов и финансирование госрасходов - дело общее.

Ирина Кысова, жительница д. Дыманово: "Я очень благодарна, что все это рассмотрелось с такой объективной точки зрения. И даже мне дали такую возможность - пройти еще дополнительное обследование. И дадут заключение, где я смогу работать со своим диагнозом".

По результатам приема специалистам служб Витебской области даны различные поручения, в том числе по оказанию помощи в трудоустройстве и в медицинском обследовании неработающих граждан.