Прием граждан прошел в Климовичском районе

15 Июня 2017 21:28

Проблемы людей во главе угла. Представители власти продолжают приемы граждан в регионах страны. Это позволяет не только встретиться с людьми, выслушать и ответить на насущные вопросы, но и зачастую оперативно решить их прямо на месте.

Сегодня прием граждан в одном из самых отдаленных районов - Климовичском, на границе с Россией - провел первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. В основном вопросы касались коммунальной сферы и развития частного предпринимательства в регионах.

Максим Рыженков, первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: "Все вопросы должны разрешаться на уровне местной власти, только те, которые не входят, может быть, в компетенцию местного уровня, которые требуют финансирования дополнительного или требуют принятия законов, изменения законодательных актов, вот они могут иметь место там где-то на высоком уровне. Все остальное должно закрываться здесь. То есть человек должен быть услышан".

И сегодня же Максим Рыженков встретился с идеологическим активом района. Во время встречи, которая прошла в формате открытого диалога, обсуждались вопросы развития экономического, туристического и культурного потенциала приграничного региона.