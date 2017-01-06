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Причиной возгорания автобуса в Минске могло стать короткое замыкание
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6 Января 2017 09:01

Причиной возгорания автобуса в Минске могло стать короткое замыкание

Сильные морозы пришли на смену снегопадам в Беларуси. Как сообщили нашему Агентству в Белэнерго, ночь со значительным минусом в стране прошла спокойно. По информации МЧС, в столице сегодня  утром произошло возгорание городского автобуса.

О пожаре сообщил водитель троллейбуса. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство. В автобусе было примерно 15 человек, никто не пострадал. Возможная причина ЧП - короткое замыкание.

Как отметили в Минсктрансе, инцидент не повлек задержек в движении городского общественного транспорта в этом районе. Сейчас все маршруты в столице осуществляются в штатном режиме. Спасатели рекомендуют водителям в такой мороз по возможности  отказаться от поездок. А людям без необходимости, особенно детям и пенсионерам,  не выходить из дома. Прогноз  на ближайшие дни   неутешительный. Столбики термометров опустятся еще ниже - до минус 27 днем и 32 ночью. Ослабление морозов следует ждать только к середине следующей недели.

 

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