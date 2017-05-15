Причиной отсутствия воды в домах Логойска стала авария на трубопроводе

15 Мая 2017 21:42

Авария на трубопроводе стала причиной того, что почти сутки жители Логойска провели без воды. Ремонтные работы вели коммунальщики и спасатели. Питьевую и техническую воду пришлось развозить цистернами. В первую очередь обеспечивали школы, детские сады, больницу и интернат для пожилых людей. Антонина Станкевич о том, как Логойск пережил безводный период.

Городской парк в Логойске на протяжении последних суток не пустует. И причина не ранний сезон отпусков. Здесь бьет ключ, как уверяют местные жители, с чистейшей водой. Кроме того, почти для половины жителей города это единственное место, где можно достать воду, пригодную для питья. Так что даже случайные прохожие несут кто ведро, кто бутыль, а кто небольшую банку.

Вокруг места порыва трубы то и дело встречаются женщины с пустыми ведрами. Впрочем, коммунальщики и спасатели люди отнюдь не суеверные. И это скорее примета крупной аварии. Сообщение об отсутствии воды поступило в диспетчерскую службу накануне вечером. Почти сутки едва ли не половина Логойска оставалась без воды.

На место аварии сразу же выехали коммунальщики (им пришлось вскрывать асфальт) и спасатели (их сфера ответственности - откачка воды с помощью спецтехники). К слову, эта работа велась почти всю ночь.

Кроме того, спасатели обеспечили подвоз технической воды в первую очередь к социальным объектам. Питьевую в специальных цистернах привозили коммунальщики. Такие бочки, кстати, после завершения маршрута проходят полную санитарную обработку, а воду специалисты набирают в местах городского водозабора. Так что такая вода ничем не отличается от той, которая течет в кранах.

"Безводный период" пришлось пережить жителям почти сорока многоквартирных и более шестисот частных домов. И это не считая больницы, школы, ФОКа и интерната для пожилых. Воду в дома жителей удалось вернуть к концу дня.