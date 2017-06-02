При повышении температуры воздуха увеличивается количество клещей

2 Июня 2017 15:31

Они особенно активны в июне. С начала теплого сезона 120 человек обратились за помощью к врачам, из них 40 детей. И это только в центральном регионе. Во время прогулок следует продумывать защитную одежду. А если избежать укуса все же не удалось, клеща лучше проверить в лаборатории. Подробнее Юлия Токарь.

Энтомолог Елена Позднякова уже 15-ю весну исследует вредных насекомых. Такие мониторинги - осмотры зеленых площадей проводят ежедневно. Просыпаются клещи буквально с таянием снега, а вот пик активности приходится на конец мая - середину июня. От клещей уже обработали зеленые зоны детских лагерей области. Сейчас под контролем лесопарковые территории.

На светлой одежде лучше увидеть кровопийцу. Специальным инструментом будто "поглаживаем" траву. И каждые 20 шагов внимательно проверяем.

Клещи - переносчики инфекционного заболевания лайм-боррелиоза и даже смертельного энцефалита. Чтобы исключить такие диагнозы, специалисты проверяют насекомое в лаборатории санэпидемстанции, а пациенту срочно назначают пропить курс антибиотиков после укусов.

С начала сезона в области уже 120 человек обратились за помощью к врачам, из них 40 детей.

Как правило, "встречи с кровопийцами" происходят в лесу. Потому во время прогулок лучше придерживаться "антиклещевой" моды. Одежда с длинными рукавами, головной убор и резиновые сапоги уберегут от "незваных гостей", и от прогулки на свежем воздухе останутся приятные впечатления.