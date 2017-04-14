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Президент прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке во время посещения "Речицадрев"
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16 Апреля 2017 21:32

Президент прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке во время посещения "Речицадрев"

Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал во время общения с коллективом предприятия "Речицадрев" и Президент Александр Лукашенко (видео). 

  

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