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Президент Грузии - в проекте "Крупным планом"
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23 Февраля 2017 08:01

Президент Грузии - в проекте "Крупным планом"

Первое интервью Президента Грузии белорусскому телевидению накануне визита в Минск! Георгий Маргвелашвили сегодня вечером - в проекте Марата Маркова "Крупным планом". Смотрите после "Панорамы".

  

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