Презентация обновленной "Улицы Бразил" состоится в августе

11 Апреля 2017 18:50

Альтернативный взгляд на современный стрит-арт. Столичный проект "Улица Бразил" в этом году пополнится новыми креативными объектами. Как рассказали организаторы, кроме граффити на стенах индустриальных зданий заметно изменится и инфраструктура самой Октябрьской улицы. Она станет более уютной и доступной по духу не только молодежи, но и всем горожанам. Реализацией идей с согласия руководства города занимается группа белорусских и бразильских архитекторов и художников.

Презентация обновленной "Улицы Бразил" состоится этим летом в августе.