Общество
11 Апреля 2017 18:50
Презентация обновленной "Улицы Бразил" состоится в августе
Альтернативный взгляд на современный стрит-арт. Столичный проект "Улица Бразил" в этом году пополнится новыми креативными объектами. Как рассказали организаторы, кроме граффити на стенах индустриальных зданий заметно изменится и инфраструктура самой Октябрьской улицы. Она станет более уютной и доступной по духу не только молодежи, но и всем горожанам. Реализацией идей с согласия руководства города занимается группа белорусских и бразильских архитекторов и художников.
Презентация обновленной "Улицы Бразил" состоится этим летом в августе.
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