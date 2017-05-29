Главная>>Общество>>Пресс-тур российских СМИ и печатных изданий Союзного государства
Общество
RSS
Пресс-тур российских СМИ и печатных изданий Союзного государства
Скачать Поделиться

31 Мая 2017 07:07

Пресс-тур российских СМИ и печатных изданий Союзного государства

Огромный туристический потенциал Беларуси отметили представители российских СМИ и Союзного государства. В нашей стране в рамках пресс-тура находятся почти 20 корреспондентов, обозревателей, блогеров. Наши коллеги из Московской области посетили одну из лучших водных площадок для подготовки спортсменов - Брестский гребной канал. Также журналисты побывали в легендарной Брестской крепости.

Александр Усольцев, редактор проекта "Прогулки по Москве", блогер, Россия:

"Поскольку я пишу о культурных мероприятиях и об истории, поэтому мне прежде всего интересен исторический аспект. Конечно же, это Брестская крепость. Конечно же, это Беловежская пуща и все связанные с ней события - как исторические, так и природные".

Пресс-тур по региону продлится три дня. Журналисты узнают о народных традициях и национальной кухне, прокатятся на лодках в агроусадьбах Кобринского района, посетят Беловежскую пущу и Каменецкую башню.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 1 июня Прагноз надвор'я на 1 чэрвеня 31.05.2017 15:37 / Общество Прогноз погоды на 1 июня
Прогноз погоды на 31 мая Прагноз надвор'я на 31 мая 30.05.2017 15:20 / Общество Прогноз погоды на 31 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =