16 Января 2017 21:35

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность преступной группы, которая, по данным ведомства, планировала организовать ввоз сомнительной спиртосодержащей жидкости из России в Беларусь. В ходе оперативной разработки недалеко от российской границы финансовая милиция и ГАИ остановили для проверки автопоезд. Машина ехала в направлении Полоцка местными дорогами, объезжая центральные трассы.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: "При осмотре машины было установлено нахождение там 5 600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров. По заключению экспертов, жидкость не просто сомнительная, она опасна для здоровья. Содержание метанола превышает допустимую норму более чем в 500 раз".

Специалисты говорят, что в жидкости, которую изъяли белорусские правоохранители, содержится такой же метанол, как и в иркутском "Боярышнике". Напомним, тогда от отравления концентратом для ванн погибло 77 человек.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: "По данному факту УСК по Витебской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это предпринимательская деятельность, которая в соответствии с законом является запрещенной. То есть оборот спиртосодержащей жидкости с нарушением установленных нормативов у нас законодательно запрещен. Соответственно, реализация, хранение такой жидкости законодательно не допускается".

По данным финансовой милиции, задержанные жители Витебской области представляли собой управляемую устойчивую преступную группу, которая планировала заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Исходя из объемов изъятой продукции, есть вероятность, что она могла поступить в продажу на всей территории Беларуси. В ходе обысков дома и в офисе подозреваемых работниками финансовой милиции обнаружены и изъяты бухгалтерские документы и носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности.

Отметим, еще в конце прошлого года Президент Александр Лукашенко призвал высшие должностные лица и правоохранительные органы не допустить трагедии, подобной той, что произошла в Иркутске. Требование прозвучало на совещании, где Глава государства обсуждал с представителями власти в том числе и вопросы безопасности в период праздников.

Сложно представить, что бы произошло с белорусами, если бы весь этот контрафакт попал на рынок нашей страны.