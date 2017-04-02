Препятствия и бездорожье во имя добра

1 Апреля 2017 21:21

Сегодня белорусские автоэкстремалы совместно с волонтерами Союза молодежи провели благотворительную акцию в поддержку детей, оставшихся без родителей. И сделали это спортивным соревнованием на внедорожниках и квадроциклах. Как брутальный спорт превратился в помощь для нуждающихся - репортаж Татьяны Король.

Путь в 40 километров по бездорожью. Это благотворительный старт автоэкстремалов, кто внедорожный спорт превратил не только в адреналин. Такой трофи-рейд объединил неравнодушных белорусов, чтобы все собранные средства от гонки перечислить детям, чьи родители погибли в автокатастрофе.

Впервые такой благотворительный стрит-забег прошел в 2015 году только среди автопрофессионалов. Но, как говорят сами участники, ими движет не звук мотора, а доброе сердце. Так, прошлой весной к внедорожным соревнованиям присоединилось волонтерское движение Союза молодежи "Доброе сердце", и акция стала межрегиональной.

Екатерина Кананович, второй секретарь Минской областной организации БРСМ:

"Во внедорожном движении люди очень живо реагируют и откликаются на ситуации, когда нужна помощь. Это очень созвучно нашим целям и задачам нашего волонтерского движения "Добрых сердец" Союза молодежи".

В прошлом году от таких автосоревнований удалось собрать почти пять тысяч белорусских рублей. Сумма этого года пока неизвестна, но все деньги отправят на личные банковские счета детей-сирот.

Сегодня это 120 экипажей. Цель каждого - преодолеть трассу и помочь детям-сиротам. Но, как в любом спорте, соревновательный дух на дороге присутствует.

Такой брутальный марафон во имя добра проходит в Беларуси в третий раз. Все участники старше 18 лет борются за призовые места в четырех категориях: новички освоят лайт-дорогу, спортсмены-профессионалы трассу-хард, также в автозабеге участвуют квадроциклы и даже экипажи с детьми.

Организаторы уверены, что уже в следующем году их трофи-рейд перерастет в семейную акцию. Ведь именно такие ценности и поддерживают бесстрашные люди с добрыми сердцами.