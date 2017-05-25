Премии за высокие достижения в труде вручили во Дворце профсоюзов

22 Мая 2017 21:27

За вклад в развитие страны лучшие специалисты и коллективы удостоены благодарности и медали "За трудовые заслуги". Высокие награды сегодня вручали во Дворце профсоюзов. К слову, премии федерации уже 28 лет и заслуженно она считается одной из самых престижных в стране. Кстати, вероятно, что и весь следующий год пройдет под знаком человека труда. С такой инициативой недавно выступил председатель федерации Михаил Орда. С подробностями - Юлия Гризунт.

За 7 лет работы в этом хозяйстве Станиславу Соколовскому удалось создать полноценный коллектив молодых специалистов. Средний возраст работников - всего 37 лет, и это учитывая то, что даже после выхода на пенсию сотрудники остаются на родном предприятии.

Станислав Соколовский, директор ОАО "Гастелловское":

"Мы понимаем, чтобы нам свой коллектив сохранить, чтобы был работоспособный коллектив, его надо всячески поощрять. Поэтому за эти годы было построено 115 квартирных домов, индивидуальных домиков около 10, и в этом году мы еще построим 3 корпоративные квартиры".

Вместе молодые специалисты и ветераны производства помогли хозяйству войти в топ-10 по всей стране. И сегодня они в лице директора хозяйства получили диплом за свой труд. Высокая награда за социальное партнерство как напоминание о том, что развитие всей Беларуси происходит каждый день - там - на их рабочих местах.

Еще одна премия - “Белорусский мастер” - ее получили 14 специалистов. Валерий Дурович 2 десятка лет трудится в лесу. И признается, для него это больше чем работа - почти хобби.

Валерий Дурович, лесник Старинковского лесничества Вилейского опытного лесхоза:

"Еще я занимаюсь спортивно с бензопилой. Выступаю за РБ на мировых чемпионатах. Вот в прошлый мировой чемпионат я стал чемпионом мира".

В целом сегодня от Федерации профсоюзов благодарности и медали "За трудовые заслуги" получили более сотни специалистов и коллективов. Более того, совсем недавно Михаил Орда выступил с инициативой объявить 2018 Годом человека труда. Ведь работа каждого механизма начинается с отдельного винтика. И сегодня, как никогда, быть даже самым маленьким из них действительно престижно.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Наше трудолюбие - это сегодня главный ресурс, и я скажу, что главнее ресурса, чем нефть, чем газ. Потому что это нескончаемый ресурс. И мы сегодня говорим спасибо, благодарим наших людей - лауреатов в области культуры, труда. Это все очень заслуженные люди, которые на практике показывают, что даже не в простых, бывает, ситуациях они сохраняют ответственность и преданность делу".

Самая яркая часть награждения - финальный этап конкурса "Новые имена". Несмотря на то, что все участники группы Станислава Гатилова с детства занимаются музыкой, перед выступлением очень волнуются, ведь им предстоит открыть концерт. Времени на репетиции было немного, все они работники гомельского медцентра. На барабанах - техник вентиляционной службы, бэк-вокал - медсестра. Но только не сегодня.

На концерте ни одного приглашенного артиста. Сегодня на сцене педагоги, машинисты, доктора, менеджеры - 24 музыкальные группы из разных предприятий Беларуси. И, несмотря на то, что все они не профессионалы, им уже удалось обойти 40 тысяч других начинающих исполнителей.

И в целом им стоит привыкать к сцене, ведь все они вместе с победителями прошлых лет теперь отправятся на настоящие гастроли. Концерт, с символичным названием "Мы вместе" пройдет в полусотне городов по всей стране.