15 Апреля 2017 12:11

С пометкой 16 плюс. Премьера в Театре юного зрителя. На сцене мольеровский "Лекарь поневоле". Это дебют французского фарса в Беларуси.

Репортаж Ольги Медведь. Свой фарс в двух действиях Мольер написал более 350 лет назад на родном языке - французском. На белорусском же комедийная пьеса зазвучала впервые. Текст от руки нашего народного поэта Рыгора Бородулина.

В представлении автора одно слово - Мольер. По традиционным французским канонам. Часто создателя классической комедии в афишах представляют неправильно - смешивая псевдоним Мольер с реальным именем Жана-Батиста Поклена, театры допускают ошибку.

Такую версию "Не по своему желанию врач" больше нигде не увидеть. В Театре юного зрителя комедиографа Мольера дописали его же цитатами, только вот из других пьес.

На сцене ТЮЗа комедийного классика уже ставили. Но это первый Мольер у художественного руководителя театра, режиссера Владимира Савицкого. В художественном оформлении спектакля угадывается почерк Шагала. Как в знаменитом "Полете над городом", над сценой реют Беллы. Так же для легкости жанра на сцене музыкальные инструменты и живое исполнение.

В центре внимания - некто Сганарель. С ним произошел курьез - приняли за известного врача, а люди вокруг верят, что он творит чудеса. Как герой справится с новым амплуа, зрители узнают ближе к занавесу.