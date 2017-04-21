Премьер-министр поучаствовал в посадке елей в Смолевичском районе

22 Апреля 2017 15:03

Ликвидация последствий прошлогоднего урагана в белорусских лесах практически завершена. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Андрей Кобяков во время республиканского субботника. В этом году особое внимание уделяется одному из главных богатств страны - лесам. Премьер-министр сегодня поучаствовал в посадке елей в Смолевичском районе. Руководство и работники аппарата правительства высадили сеянцы сосен и берез на участке площадью около 5 гектар.

Представители центрального аппарата Комитета госконтроля во главе с председателем ведомства Леонидом Анфимовым провели уборку на участке леса в районе Национального аэропорта "Минск". Планируется, что уже весной новые леса будут созданы на площади более 5 тысяч гектар.