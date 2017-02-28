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Преимущества столичного экотранспорта сегодня оценили представители дипломатических ведомств
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28 Февраля 2017 15:25

Преимущества столичного экотранспорта сегодня оценили представители дипломатических ведомств

Экологический и экономический. Преимущества столичного экотранспорта сегодня оценили представители дипломатических ведомств во время обзорной экскурсии. Завод по производству городского общественного транспорта провел презентацию для руководителей посольств и консульств, а также торговых атташе почти двух десятков стран. Гости оценили качество, экологичность и безопасность нового вида транспорта. Электробусы оборудованы системой видеонаблюдения, розетками на 220 вольт, USB-разъемами, кондиционерами. К тому же зеленый транспорт не делает вредных выбросов в атмосферу, а подзарядка батареи требует всего 5-7 минут.

Напомним, в тестовом режиме электробусы Белкоммунмаша начнут курсировать по Минску уже в мае по маршруту д/с "Дружная" - Серова. Пассажиры узнают экотранспорт по желтому цвету.

  

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