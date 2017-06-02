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Представители власти ждут горячих звонков от граждан
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2 Июня 2017 15:19

Представители власти ждут горячих звонков от граждан

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области и завтра. В мэрии на связь выйдет первый заместитель председателя Федор Римашевский. Задать вопросы можно с девяти до двенадцати часов. В Минской области принимать звонки будет управделами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.

  

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