Представители власти ждут горячих звонков от граждан

2 Июня 2017 15:19

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области и завтра. В мэрии на связь выйдет первый заместитель председателя Федор Римашевский. Задать вопросы можно с девяти до двенадцати часов. В Минской области принимать звонки будет управделами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.