Представители китайских СМИ прибыли в Беларусь

2 Мая 2017 07:02

Делегация из Поднебесной прилетела в нашу страну накануне в рамках пресс-тура, который продлится до 7 мая. Среди участников мероприятия - представители порядка 40 изданий, информагентств, электронных и других СМИ. Для гостей в нашей стране подготовили насыщенную программу. В том числе экскурсии к памятным местам Беларуси. Первое, что посетили коллеги из Китая, - Курган Славы. Гостей встречали хлебом и солью. Позже они возложили цветы к мемориалу.

Чжанк Кэ, журналист (Китай): "Я думаю, этот памятник имеет огромное историческое значение. Я очень рад, что смог посетить это место и увидеть мемориал. До того, как я приехал в Беларусь, знал не много о вашей стране. И в ходе этого пресс-тура я хочу познакомиться с Беларусью и узнать о ней как можно больше. Еще мне нравится спорт, особенно настольный теннис, и, я думаю, ваши спортсмены показывают хороший результат".

В рамках пресс-тура представители китайских СМИ посетят 21 Международную специализированную выставку "СМИ в Беларуси". Она начнется 3 мая и продлится три дня. Отметим, Китай является специальным гостем форума.