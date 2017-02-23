Представители Администрации Президента продолжают встречи с жителями регионов

23 Февраля 2017 19:15

Представители Администрации Президента, вертикали власти, депутатского корпуса продолжают личные встречи с жителями регионов.

Среди прочих тем обсуждается и реализация Декрета № 3. Работают и комиссии по рассмотрению заявлений от граждан. К каждому человеку - индивидуальный подход. Большинство пришедших получает положительный результат и освобождается от уплаты сбора на финансирование госрасходов.

Работает и служба одного окна. Только в столице туда обратились более 2 тысяч человек в связи со сложной жизненной ситуацией. Один из самых густонаселенных районов Минска - Фрунзенский. От его жителей в администрацию района поступило полтысячи заявлений. В первые часы работы комиссии было рассмотрено около 200 документов. Практически половина из них - с положительным результатом.