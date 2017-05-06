Празднования в Минской области начались с торжественного митинга у Кургана Славы

6 Мая 2017 15:03

Центральный регион в годы войны стал одним из первых партизанских и подпольных центров. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной, более 80-ти уроженцев и жителей области удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня ветераны и потомки победителей возложили цветы и почтили минутой молчания солдат, которые не вернулись с фронта.

Николай Козырев, ветеран Великой Отечественной войны: "Меня переполняют чувства Великой Победы, я встретил ее в Берлине, и теперь перед глазами мои боевые товарищи, сослуживцы".

Празднование у мемориала продолжилось на тематических площадках. Под песни военных лет всех угощали солдатской кашей и чаем. Артисты и коллективы области устроили для гостей праздника театрализованные представления с реконструкцией военных событий.