8 Января 2017 09:01

Празднование Рождества - одна из самых красивых традиций. Церкви украшают елками, внутри храмов устанавливают вертеп со сценой рождения Иисуса. Поздравления верующих со светлым праздником Рождества из столичных приходов собрала Наталья Тарасюк.

Рождение Иисуса Христа более чем две тысячи лет назад впоследствии ознаменует путь апостола Петра. Именно ему, одному из своих 12 учеников, Бог-сын вручит ключи от Царствия небесного. Апостол Павел примет крещение и присоединится к христианам, услышав вопрошающий голос Христа. Петр и Павел - небесные покровители самого древнего храма столицы. В Свято-Петро-Павловский собор в Минске на праздничные литургии с самого утра спешили сотни людей.

На фасаде храма установлен памятный медальон с изображением святых апостолов, Петра и Павла, а также текстом на белорусском языке. "... имени Господню хвала возносилась...". Так звучит в переводе часть строк. В день Рождества Христова верующие восхваляют появление на свет младенца Иисуса. Перед службами - часами и литургией - идут на исповедь, чтобы с чистым сердцем и помыслами встретить первый церковный праздник в году.

Петро-Павловскому собору в этом году исполнится 405 лет. А вот в столичном храме Живоначальной Троицы это Рождество будет лишь 16-м. Храм и иконы украсили рождественскими деревьями, цветами. Верующие после окончания службы ставят свечи и молятся у иконы Живоначальной Троицы. В ее основу положен ветхозаветный сюжет о видении праотцу Аврааму. Три ангела, сидящие за столом, символизируют образ триипостасного Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Верующим стоит помнить и о том, что Рождество - вовсе не продолжение новогодних праздников, ни тем более очередной выходной день. Это праздник души и радости от появления на свет Спасителя. В этот день в церквях помимо исповеди может совершаться и таинство крещения.

Рождение Иисуса Христа описано в Евангелие от Луки и Матфея. Первыми к пещере недалеко от Вифлеема пришли пастушки, которых известил ангел. Затем звезда на небе привела к Божьему сыну волхвов, которые принесли в дар золото, ладан и смирну. Так и верующие спустя более чем две тысячи лет поздравляют друг друг и дарят в этот день подарки. К примеру, детям можно подарить маленькую фигурку ангела, который и известил пастушков о рождении Иисуса.