8 Марта 2017 09:03

Цветочные лотереи и воздушные приключения - сегодня мужчины устроили битву подарков, изобретая все новые способы поздравить женщин с праздником весны. Столица готовится к регатам на воздушных шарах, флористы оставляют на городских скамейках ароматные букеты для случайных прохожих, а лаборатории по фотокартинам проводят эксперименты. Праздник весны в репортаже Яна Пашкевича.

Увеличивать физические нагрузки инструктору тренажерного зала Евгению Кресику не впервой. Только сегодня вместо дополнительных килограммов на штанге его ожидают сразу несколько женских групп по круговому фитнесу. Так мужчины столичного спортцентра решили сделать выходной своим прекрасным коллегам.

Заменить же цифровые фотоальбомы на картинную галерею предлагают арт-лаборатории по цветной печати на холсте. К Женскому дню IT-художники устроили сюрприз для случайных девушек из Интернета: провели творческий эксперимент и перенесли их фото во вселенную абстракционизма, кубизма или поп-арта.

Сегодня же в столице зацвели и многие… скамейки. Флористы решили порадовать весенними бутонами случайных прохожих.

Мы решили провести эксперимент в одном из столичных торговых центров и посмотреть, как быстро можно найти нового хозяина для такого милого букета.

Сначала прохожие стеснялись принимать неожиданный подарок, но только стоило нам отойти с камерой подальше, как цветы и проходящая мимо девушка тут же нашли друг друга.

И еще один сюрприз для минчанок - путешествие на седьмое небо от капитанов воздушных шаров.

Сегодня свои яркие паруса над столицей готовятся расправить несколько таких небесных кораблей.