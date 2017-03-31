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Праздник "Игровой бум" объединил две сотни учеников
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31 Марта 2017 18:40

Праздник "Игровой бум" объединил две сотни учеников

Необычные настольные игры и развлекательные аттракционы презентовали сегодня столичные школьники во время городского фестиваля аниматоров. Праздник "Игровой бум" объединил две сотни учеников, которые показывали свои собственные театральные зарисовки и особые проекты. Лучших выбирали в трех возрастных категориях. Среди участников - ученики от 6 до 17 лет.

Авторов самых креативных идей наградят кубками и призами. Финал городского фестиваля пройдет в воскресенье.

  

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