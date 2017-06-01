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Праздник детей отметили сотрудники ГАИ
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1 Июня 2017 21:29

Праздник детей отметили сотрудники ГАИ

Выставка ретротехники и современных автомобилей ГАИ. Праздник детей отметили и сотрудники дорожной милиции. Сегодня во Дворце профсоюзов состоялся премьерный показ мюзикла "Дорогою добра". Уникальный социальный проект был подготовлен по инициативе ГАИ в кооперации с Федерацией профсоюзов нашей страны.

Основная цель благотворительной акции - найти подходы к решению проблемы, связанной с детским дорожно-транспортным травматизмом. Участие в постановке приняли сами юные пешеходы. Всего в представлении приняли участие 80 артистов.

Подобное мероприятие является новаторским. И в ближайшее время артисты со своим мюзиклом посетят различные города нашей страны.

В мероприятии принимали участие воспитанники школ-интернатов, социальных приютов и домов семейного типа из разных уголков страны. Для ребят была подготовлена обширная развлекательная программа, куда вошли и экскурсии.

  

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