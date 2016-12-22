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Праздничный концерт как благодарность за искреннее сердце
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20 Декабря 2016 15:33

Праздничный концерт как благодарность за искреннее сердце

В необычном формате сегодня прошла акция "Наши дети" в десятой школе-интернате. Воспитанники учреждения поздравляли  с наступающими праздниками своих опекунов. Организации и коллективы, которые в течение года поддерживают школу,  накануне новогодних праздников приходят к детям, чтобы  подарить им частицу своей заботы и тепла. Новогодний марафон добрых дел - акция "Наши дети" - продлится до 8 января. Исполнить детскую  мечту может каждый.

 

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