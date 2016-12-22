Праздничный концерт как благодарность за искреннее сердце

20 Декабря 2016 15:33

В необычном формате сегодня прошла акция "Наши дети" в десятой школе-интернате. Воспитанники учреждения поздравляли с наступающими праздниками своих опекунов. Организации и коллективы, которые в течение года поддерживают школу, накануне новогодних праздников приходят к детям, чтобы подарить им частицу своей заботы и тепла. Новогодний марафон добрых дел - акция "Наши дети" - продлится до 8 января. Исполнить детскую мечту может каждый.