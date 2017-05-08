Праздничные мероприятия в Гродно начались с шествия и митинга у Кургана Славы

9 Мая 2017 15:05

Многотысячная колонна с участием ветеранов, руководителей города и области, представителей предприятий и молодежи проследовала по проспекту Космонавтов. После венки и живые цветы легли к Вечному огню. Торжественным маршем прошли войска Гродненского гарнизона.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы видим здесь молодежь разных поколений – от школьников до студентов и курсантов. И хочется им сказать: радуйтесь, живите и никогда не забывайте, какой ценой завоеван этот мир, который мы празднуем уже 72 раз".

Продолжились праздничные мероприятия на различных площадках города. Жители и гости увидели выступления войск Западного оборонительного командования, концерт оркестра МЧС и выступление творческих коллективов. Вечером запланировано массовое исполнение легендарной "Катюши".