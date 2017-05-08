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Праздничные мероприятия продолжаются в Могилеве
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9 Мая 2017 11:04

Праздничные мероприятия продолжаются в Могилеве

Уже по доброй традиции по главной улице Первомайской в сопровождении оркестро торжественным маршем прошли подразделения воинских частей, военная техника. Ветераны Великой Отечественной проехали в раритетных военных автомобилях. Сотни горожан вышли на улицы, чтобы приветствовать освободителей, так же, как и 72 года назад. Продолжится праздник возложением цветов у Вечного огня на площади Славы.

К акции "Беларусь помнит!" присоединились и тысячи жителей Могилевской области.  
  

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