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Праздничные гуляния продолжаются в белорусской столице
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9 Мая 2017 15:09

Праздничные гуляния продолжаются в белорусской столице

В этот день всех объединяет главное - гордость и бесконечная благодарность за доблестные подвиги наших героев. Праздничные гуляния продолжаются и в белорусской столице: концерты, флешмобы, акции и, конечно же, большая ярмарка у Дворца спорта. Наши корреспонденты увидели все самое интересное.

На прямую связь со студией выходит Юлия Гризунт. Праздничное настроение ощущается в воздухе: это и музыка, которая звучит с концертных площадок, и улыбки, и то и дело произносимые с гордостью слова "С Днем Победы". Здесь, у Дворца спорта - он стал центральной праздничной площадкой города, с утра звучат знакомые и любимые всеми песни.

Кроме того, здесь развернулся город мастеров и уже прошли соревнования по силовому экстриму. Всего праздничных точек на карте Минска больше трех десятков, это более 80 разных акций: флешмобы, концерты. Ближайшая от меня площадка - в Верхнем городе. Здесь тоже продолжается концерт.

И все же, чтобы почувствовать атмосферу 9 Мая, не обязательно ехать в центр города, праздник сегодня буквально в каждом районе. Работает площадка и в одном из самых больших городских парков - парке Челюскинцев. Здесь также звучит живая музыка.

Недалеко, на Детской железной дороге, отправился в путь поезд со станции Заслоново. Здесь главными действующими лицами концерта стали маленькие белорусы.

Давайте попросим режиссеров показать, как отмечают 9 Мая уже правнуки победителей.

И это далеко не все праздничные площадки, мы с коллегами продолжим следить за жизнью города. К счастью, синоптики обещают, что погода до вечера останется солнечной. Поэтому каждый может стать частью большого праздника на улицах города, где музыка не утихнет как минимум до 11 вечера.

  

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