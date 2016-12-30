Общество
30 Декабря 2016 15:26
Праздничное убранство столицы ежегодно зачаровывает своей неповторимостью
Торговые объекты, кафе и предприятия в этом году сделали акцент на световую отделку - интерактивные элементы. Новогоднее оформление оценивает профессиональное жюри. Учитывается новизна концепции, яркость и оригинальность. В Минске объявлен конкурс на лучший праздничный декор. Участников более 300. Новогодние тенденции - у Юлии Токарь.
Праздничное убранство столицы ежегодно зачаровывает своей неповторимостью. Витрины магазинов будто оживают, новогодние елки примеряют блестящие юбки, а количество светодиодных лент и объемных арт-объектов перевалило за сотню. Так, за стеклом столичных витрин кружевные снежинки, огненные петухи и ангелы - более 40 динамических фигур - беспрерывно кружатся, подымаются и опускаются, тем самым создают интерактивный сказочный сюжет.
В этом году в декоре акцент на световую отделку. Поэтому на оформление интерьеров одного из универмагов столицы понадобилось три тысячи сияющих гирлянд, более сотни светодиодных объемных снежинок и 80 интерактивных элементов.
Новинка этого сезона - интерактивная резиденция Деда Мороза. Уже 1200 маленьких минчан пришли к главному волшебнику со своими волшебными желаниями. И получили соответствующие подарки. Дед Мороз принимает каждую пятницу и субботу, а в остальные дни - это свободная фотозона.
Площадка у главного рынка столицы также утопает в свете. Здесь даже деревья расцвели и фонтан бурлит звездным дождем.
Все украшения и творческие замыслы декораторов будет оценивать профессиональное жюри - в эти дни в городе проходит конкурс на лучшее праздничное оформление.
В столичных школах также знают моду новогоднего декора. Конкурс на лучшее праздничное дерево прошел в Московском районе. Среди победителей - уютная елка 12-й гимназии. На сказочном дереве поселились румяные снегири, совы и волшебные ангелы.
А елку 10-й гимназии украсили самодельными игрушками из ваты, салфеток и даже шпаклевки. Там же выставили новогодние деревья разных стран: итальянское из макарон, а китайское украсили иероглифами.
Праздничное убранство столицы ежегодно зачаровывает своей неповторимостью. Витрины магазинов будто оживают, новогодние елки примеряют блестящие юбки, а количество светодиодных лент и объемных арт-объектов перевалило за сотню. Так, за стеклом столичных витрин кружевные снежинки, огненные петухи и ангелы - более 40 динамических фигур - беспрерывно кружатся, подымаются и опускаются, тем самым создают интерактивный сказочный сюжет.
В этом году в декоре акцент на световую отделку. Поэтому на оформление интерьеров одного из универмагов столицы понадобилось три тысячи сияющих гирлянд, более сотни светодиодных объемных снежинок и 80 интерактивных элементов.
Новинка этого сезона - интерактивная резиденция Деда Мороза. Уже 1200 маленьких минчан пришли к главному волшебнику со своими волшебными желаниями. И получили соответствующие подарки. Дед Мороз принимает каждую пятницу и субботу, а в остальные дни - это свободная фотозона.
Площадка у главного рынка столицы также утопает в свете. Здесь даже деревья расцвели и фонтан бурлит звездным дождем.
Все украшения и творческие замыслы декораторов будет оценивать профессиональное жюри - в эти дни в городе проходит конкурс на лучшее праздничное оформление.
В столичных школах также знают моду новогоднего декора. Конкурс на лучшее праздничное дерево прошел в Московском районе. Среди победителей - уютная елка 12-й гимназии. На сказочном дереве поселились румяные снегири, совы и волшебные ангелы.
А елку 10-й гимназии украсили самодельными игрушками из ваты, салфеток и даже шпаклевки. Там же выставили новогодние деревья разных стран: итальянское из макарон, а китайское украсили иероглифами.
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