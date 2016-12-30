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Праздничная программа в Минске продолжалась до 4 утра
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1 Января 2017 12:08

Праздничная программа в Минске продолжалась до 4 утра

Новогодняя ночь принесла белорусам сказочное настроение и возможность загадать самые заветные желания.

Сегодня под бой курантов вся страна встретила 2017 год. Еще до того как стрелки часов показали полночь, на площадку ко Дворцу спорта пришли тысячи человек. Праздничные концерты, выступления звезд, поздравления Деда Мороза и, конечно же, эффектный 12-минутный фейерверк.

В этом году основными красками огней стали цвета национального флага - красный и зеленый. Световое шоу дополнили музыкальные композиции и лазерные прожекторы. В одно целое белорусов и гостей столицы объединили ощущение волшебства и душевная атмосфера.

Праздничная программа в Минске продолжалась до 4 утра. Впереди новогодний выходной. А затем рабочую неделю сменит светлый праздник Рождества.

 

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