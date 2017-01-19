Православный мир отмечает Крещение

19 Января 2017 07:01

Один из 12 главных церковных праздников имеет еще одно название - Богоявление. Торжественные литургии начались еще вчера утром. А ближе к полудню провели чин освящения воды. О том, как белорусы празднуют Крещение, - репортаж Дарьи Тарасовой.

В течение дня праздничные службы проходят во всех православных храмах страны. Уже с самого утра десятки тысяч человек ждут своей очереди, чтобы набрать святой воды. Православные верят в ее чудодейственные свойства.

Ею можно окроплять дома, церковную утварь, пить и даже мыться. Вот только свои живительные свойства крещенская вода приобретает только после осуществления над нею богослужения. В день Крещения в храме проводится торжественная литургия, как только крест опускается в воду, она становится освященной. Аналогом той самой воды реки Иордан, где, согласно преданию, в 30 лет веру принял сам Спаситель. Крещение принято считать первым явлением Христа народу Израиля. Именно после этих событий за Богом последовали первые ученики - святые апостолы.

Протоиерей Александр Страха, настоятель прихода храма Великомученика Георгия Победоносца г. Минска: "Идут песнопения как Ветхого Завета, так и Нового Завета, и происходит, что люди крестным ходом идут во главе со священством, выходят к источникам вод, это может быть купель, в храме расположенная, может быть во дворе храма или собственно сам источник вод, если есть поблизости. Делается так называемая иордань, обычно это крестообразно, и происходит освящение".

Михаил Страха, дьякон прихода храма Великомученика Георгия Победоносца г. Минска: "В праздничный день христиане приходят в храм для того, чтобы вместе помолиться за торжественной божественной литургией, причаститься святых христовых тайн и после уже литургии набрать себе воды; освящается все водное естество, то есть это и та вода, которая находится в реках, можно сказать, и та вода, которая течет у нас дома из крана".

По правилам Православной церкви, на праздник духовенство одевается в белые ризы в честь чистоты и духовного очищения. Кстати, сам праздник начался еще в ночь с 18 на 19 января, когда православные отмечают крещенский сочельник, который сопровождается строгим постом. А что касается самой святой воды, то ее принято хранить рядом с иконами.

По древней традиции сегодня верующие направляются и к купелям. Только в Минске и его окрестностях 7 мест, где можно окунуться с головой. Среди них - спасательные станции Дрозды, Вяча, Комсомольское озеро. Там за купанием в ледяной воде следят врачи и спасатели.