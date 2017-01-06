Православный мир отмечает Рождество Христово

7 Января 2017 09:25

Это день, который наполнен радостью, светом и надеждами. Встретили праздник представители самой многочисленной конфессии нашей страны - около пяти миллионов православных белорусов. Главные торжества прошли в храмах. Центральным событием стало богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Сегодня священство встречает прихожан в белых с золотом одеждах. Во всех храмах Беларуси продолжаются праздничные литургии и службы.