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Православный мир отмечает Рождество Христово
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7 Января 2017 09:25

Православный мир отмечает Рождество Христово

Это день, который наполнен радостью, светом и надеждами. Встретили праздник представители самой многочисленной конфессии нашей страны - около пяти миллионов православных белорусов. Главные торжества прошли в храмах. Центральным событием стало богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Сегодня священство встречает прихожан в белых с золотом одеждах. Во всех храмах Беларуси продолжаются праздничные литургии и службы.

 

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