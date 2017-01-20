Православный мир отмечает Крещение

19 Января 2017 21:40

Православный мир сегодня отмечает один из главных христианских праздников - Крещение. В храмах проходят торжественные богослужения. По традиции в этот день главным атрибутом становится святая вода. Сотни верующих погружаются в крещенские проруби и купели, другие просто набирают святую воду с собой. В эти минуты в храмах продолжаются многолюдные паломничества. Атмосфера праздника — в репортаже Натальи Бордиловской.

Единственный день в году, когда окунание в ледяную воду не считается моржеванием. И когда в каждой полынье или купели человек православный видит свой "маленький Иордан". На Крещение вода становится "великой агиасмой", термин, обозначающий "святыня". Испробованные раз акваиспытания на морозе для многих превращаются в ежегодную потребность и гарант здоровья на весь год.

Уже вторые сутки с сочельника - очереди за водой. Системы водоподачи на прицерковных площадках и внутри храмов - от мегаполисов до деревень. Вода для пяти миллионов - столько православных в стране.

Святыни хватает на всех, но получить ее - значит запастись временем и теплой одеждой.

Взятую на Крещение воду дома размещают рядом с иконами и ставят в красном углу. В храмах ее освящают многочасовой торжественной службой - "Царские часы", литургия Василия Великого.

Праздник святой воды и одного из самых главных церковных таинств. Крещение Господне, оно же Богоявление. В древние времена этот торжественный день совпадал с Рождеством, подчеркивая главный смысл - физическое рождение нераздельно с рождением духовным, с приходом к вере.

Окунанием в воды крестили еще в дохристианстве. Иоанн Предтеча, погружая людей в воды, очищал их от греха. По рождению безгрешный Иисус Христос удивил пророка, придя на крещение. 2 тысячи лет тому назад и будучи 30-летним, Спаситель совершил три важных вещи, войдя в реку Иордан: дал пример смирения, освятил воды своим прикосновением, открыл, что он Сын Божий.

В честь события церковь установила праздник Крещения Господня. А крещение водой стало первым таинством на пути в христианство. Из глубины веков идет и православная традиция крестить людей именно 19 января, на Богоявление.

Подают заявки на крещение, окунаются, берут воду. Сегодня храмы действуют в необычном режиме — двери церквей закроются поздним вечером, где-то в полночь. Вот поток на старинном замчище минской Немиги - между Свято-Духовым и Свято-Петро-Павловским соборами - люди продолжают прибывать.