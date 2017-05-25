Православные вспоминают Николая Чудотворца

22 Мая 2017 07:00

Сегодня Православная церковь вспоминает одного из самых любимых в народе святых – Николая Чудотворца или Николая Угодника. Его почитают как великого целителя, который способен излечить болезни, называют покровителем путешественников, моряков, купцов и детей. Издавна верили, что в день Николая Угодника приходит тепло и приятная весенняя погода. День святого празднуют не только в мае, но и в декабре. Сегодняшний праздник посвящен дате, когда останки Николая Чудотворца прибыли из Турции в итальянский город Бари.

иерей Владимир Долгополов, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

"Миры Ликийские - родной город святителя Николая - было время, оказался во власти иноверцев-мусульман, и в этом Божие промышление; чтобы мощи преподобного стали доступны для поклонения всем христианам, их перевезли в итальянский город Бари. Они и находятся сейчас там, и все верующие имеют возможность увидеть их и им помолиться".

Сегодняшний праздник также называют Николой Летним или Николой Вешним. В этот день принято садить картофель и сеять яровые хлеба.