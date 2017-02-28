Православные верующие сегодня вступают в Великий пост

27 Февраля 2017 21:03

Продлится он 40 дней - завершится 15 апреля. Это время подготовки к Светлому Христову Воскресению - Пасхе. В это время следует исключить мясные и молочные продукты, сливочное масло и яйца. Нужно избегать и шумных забав. Пост еще и время покаяния, молитвы, а также добрых дел.

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель прихода храма Святителя Кирилла Туровского: "Для современного человека это еще и информационный пост — о нем мы часто забываем. За нашу жизнь мы можем беспокоиться очень о многом, мы можем слушать разные новости, которые напрямую к нам даже и не относятся, и всех себя растрачивать на эти суетные заботы. В то же время не оставляя внимания и любви для тех, кто находится рядом, для наших детей, родителей, близких, которые всегда ждут общения с нами. Давайте все будем помнить об этом и по-христиански проведем Великий пост".

А в среду, 1 марта, в Великий предпасхальный пост вступают и католики. Кстати, праздник Воскресения в этом году 16 апреля одновременно встретят православные, католики и протестанты.